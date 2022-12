Míssil russo atinge edifício administrativo em Kherson

As tropas de Putin dispararam vários lança-foguetes durante esta quarta-feira que atingiram um edifício de administração regional, localizado na praça central da cidade de Kherson, região do sul da Ucrânia, que se libertou do domínio russo há relativamente pouco tempo, de acordo com a Reuters.O vice-chefe do escritório de Zelensky, Kyrylo Tymoshenko, revelou que dois andares do edifício administrativo ficaram danificados, mas que não existe registos de feridos.A Ucrânia recuperou Kherson a 11 de novembro, o que levou a uma onda de celebrações na praça que Volodymir Zelensky visitou alguns dias depois, como forma de saudar a vitória e o fim da ocupação russa na região. Desde a evacuação de Kherson que as tropas russas têm bombardeado a cidade do lado oposto do rio Dnipro.