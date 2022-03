MNE de Israel falou com homólogo ucraniano sobre ajuda humanitária

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, conversou esta terça-feira com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, sobre os esforços que Israel está a fazer na mediação do confito com a Rússia e sobre a ajuda humanitária.

"O ministro Kuleba agradeceu a Israel os esforços de mediação e a posição em relação às sanções", refere um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.

O gabinete do chefe da diplomacia israelita acrescentou que os dois ministros também abordaram a "ajuda humanitária que Israel enviou para a Ucrânia", assim como a criação de um hospital de campanha.