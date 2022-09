MNE ucraniano apela em Espanha a classificação da Rússia como "estado terrorista"

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia apelou esta quinta-feira a que a Rússia seja considerada um estado terrorista e garantiu que o país parcialmente sob invasão russa vai "dar todos os passos necessários" para entrar na União Europeia.

A participar por videoconferência na quarta edição do Foro de La Toja-Vínculo Atlântico, que começou esta quinta-feira e decorre até sábado na Ilha de La Toja, em Espanha, Dmytro Kuleba salientou que a vitória da Ucrânia é a "Única forma de preservar o estilo de vida e valores" ocidentais e que o presidente da Federação Russa "tem que ser parado".

Kuleba, que abriu o primeiro painel de conversa do evento com o homólogo espanhol José Manuel Albares, salientou, em várias partes do seu discurso, que Vladmir Putin tem um "enorme sentimento de impunidade" e que é preciso "acabar com o mito" da impossibilidade de vencer o exército russo.