A Ucrânia perdeu mais de 125 mil tropas nos últimos seis meses durante a sua contraofensiva militar. Quem o diz é o ministro da Defesa russo, que elogiou as capacidades das tropas russas, que estão a agir “de forma competente e decisiva” para infligir danos ao lado ucraniano, que perdeu 16 mil armas.Sergei Shoigu disse ainda que a Rússia está a construir sete campos de treino em território ucraniano ocupado, dois dos quais já estão prontos para serem utilizados, e que está prevista mais formação do pessoal militar para 2024, de modo a completar as tarefas da “operação militar especial”.