Morte, cidades destruídas e sanções: Invasão russa da Ucrânia já dura há mais de 100 dias

A invasão russa da Ucrânia, que dura há mais de 100 dias, tem deixado um rasto de destruição e de morte.Milhões de pessoas abandonaram o país e algumas cidades foram arrasadas pelas tropas de Vladimir Putin, como é o caso de Mariupol, onde os soldados ucranianos transformaram a fábrica Azovstal no último bastião da resistência.

O conflito armado está também a provocar uma grave crise na cadeia de distribuição de alguns produtos para outros países, como é o caso dos cereais.

Ao minuto Atualizado a 10 de jun de 2022 | 18:11

Realizada a 11ª troca de prisioneiros da Ucrânia com a Rússia O governador da região de Mykolaiv disse que a Ucrânia realizou a 11ª troca de prisioneiros com a Rússia, trocando quatro russos por cinco ucranianos, avançou a Reuters.

17:42 | 10/06