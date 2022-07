Morte de criança de 13 anos durante conflito na Ucrânia emociona Mundo

É uma imagem dura e chocante que está a emocionar o Mundo, e que ilustra a terrível realidade do sofrimento provocado pela invasão russa da Ucrânia: mostra um pai desesperado junto ao corpo sem vida do filho, de apenas 13 anos, que foi morto num ataque com mísseis russos contra a cidade de Kharkiv, na quarta-feira.



Desde o início da guerra, pelo menos 349 crianças ucranianas foram mortas pelas bombas russas. Moscovo continua a negar que as suas forças visem deliberadamente alvos civis.







Na quinta-feira à tarde, vários mísseis atingiram o mercado local, matando mais três pessoas. Uma foto semelhante mostra uma mulher a chorar sobre o corpo sem vida do marido, numa tragédia que se repete dia após dia desde o início da guerra.

Quanto tempo mais vai durar a guerra?





PORMENORES

Eliminar Ucrânia do mapa

O vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitri Medvedev, disse ontem que a continuação da guerra "pode levar a Ucrânia a desaparecer do mapa" e o apoio do Ocidente a Kiev ameaça "criar um conflito mundial que levará à morte de uma parte significativa da Humanidade".



Zelensky nega doença

O PR ucraniano garantiu que se encontra de boa saúde após ‘hackers’ terem publicado notícias de que estaria em estado grave. "Estou a trabalhar no meu gabinete e nunca me senti tão saudável", diz Zele

nsky.



Acordo sobre cereais

O acordo sobre a criação de corredores seguros para a exportação de cereais ucranianos é assinado hoje em Istambul na presença do secretário-geral da ONU, António Guterres.



Guerra não acaba tão cedo, dizem os portugueses

O pessimismo dos portugueses sobre a guerra na Ucrânia continua a aumentar de mês para mês e a maioria (60,8%) diz que o conflito vai prolongar-se por mais de seis meses, segundo indica o Barómetro da Intercampus para o CM/CMTV. Os inquiridos acreditam, porém, que a Ucrânia sairá vencedora (48,6%) e uma grande maioria (68,3%) defende que Kiev não deve ceder parte do território em troca da paz. A esmagadora maioria (84,8%) diz ainda que a UE e os EUA devem continuar a apoiar a Ucrânia.



------



FICHA TÉCNICA

Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional

Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, recenseada, residente em Portugal continental

Amostra É constituída por 605 entrevistas, distribuídas: 288 a homens e 317 a mulheres; 129 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 208 entre os 35 e os 54 anos e 268 a pessoas com 55 ou mais anos; 229 no Norte, 141 no Centro, 166 em Lisboa, 42 no Alentejo e 27 no Algarve

Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2020) da DGAI

Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 6 e 11 de julho de 2022

Margem de erro O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4,0%

Taxa de resposta 61,3%