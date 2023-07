Moscovo anuncia investigação criminal a agressão à jornalista Elena Milachina

A Federação Russa anunciou quarta-feira a abertura de uma investigação criminal depois de a jornalista de investigação Elena Milachina, do jornal independente Novaia Gazeta, ter sido agredida na terça-feira, na Chechénia.

Milachina cobre as violações dos direitos humanos na Chechénia, uma república russa no Cáucaso, dirigida desde há anos, com mão de ferro, por Ramzan Kadyrov, um antigo chefe de guerra. Repórteres e ativistas são aqui agredidos com frequência.

O Novaia Gazeta é um dos raros bastiões da imprensa livre na Federação Russa. O seu chefe de redação, Dmitri Mouratov, recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2021.