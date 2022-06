Moscovo diz que unidades ucranianas retiram-se de Severodonetsk

O exército russo afirmou este sábado que unidades militares ucranianas retiraram-se da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, que tem sido palco de violentos combates entre as forças de Kiev e as de Moscovo.

"Unidades do exército ucraniano, tendo sofrido perdas críticas na luta por Severodonetsk (até 90% em várias unidades), recuam para Lysychansk", uma cidade vizinha, declarou o Ministério da Defesa russo, em comunicado.

Não foi dada qualquer indicação sobre o número de militares ucranianos que se retiraram, segundo a AFP, que disse não ter conseguido confirmar estas declarações junto de fonte independente.