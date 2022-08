Moscovo reforça ataques aéreos para desbloquear impasse no Donbass

O Exército russo aumentou o número de ataques aéreos contra posições ucranianas, na tentativa de ultrapassar o impasse que enfrenta no Donbass, no leste da Ucrânia, enquanto Kiev aponta que Moscovo não fez nenhum progresso no terreno.

Segundo as autoridades russas, um dos principais avanços das forças russas ocorreu na luta pelo controlo da cidade de Soledar, a cerca de 10 quilómetros a nordeste de Bakhmut, um dos principais redutos das forças ucranianas na região de Donetsk.

A conquista de Soledar é fundamental para obter o controlo de Bakhmut, um centro estratégico de comunicações, que permitiria às tropas russas concentrarem os seus esforços no avanço para Sloviansk e Kramatorsk, os grandes redutos ucranianos, especialmente este último, na região de Donetsk.