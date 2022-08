Moscovo transfere crianças ucranianas para adoção por famílias russas

A Rússia está a levar crianças ucranianas para o seu território, procurando que famílias russas as adotem, confirmaram fontes do Kremlin e de Kiev, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra.

A agência russa para a administração da família e da infância de Krasdonar colocou informação nas redes sociais sobre um programa através do qual Moscovo transferiu já mais de mil crianças ucranianas de Mariupol para Tyumen, Irkustsk, Kemerov e Altay Krai, onde estão a ser adotadas por famílias russas.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra -- um 'think tank' com sede em Washington -- a agência informou que tem ainda mais de 300 crianças ucranianas à espera de "conhecerem as suas novas famílias".