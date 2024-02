Mulher russa arrisca pena de 20 anos de prisão por doar 47 euros a instituição de caridade ucraniana

Ksenia Khavana, mulher com dupla nacionalidade russa e norte-americana, foi detida sob a acusação de traição por recolher fundos para organizações não governamentais ucranianas e por se opor à guerra.Segundo o jornal britânico The Guardian, Ksenia Khavana poderá enfrentar uma pena de 20 anos de prisão por ter transferido 51 dólares (cerca de 47 euros) para uma instituição de caridade ucraniana a 24 de fevereiro de 2022, dia em que foi declarada guerra entre a Rússia e a Ucrânia.A mulher, de 33 anos, adquiriu a dupla nacionalidade quando casou com um cidadão americano. Vivia atualmente em Los Angeles, nos EUA.Em comunicado, citado pelo The Guardian, o Serviço Federal de Segurança da Rússia declarou que a detida angariou fundos para uma organização ucraniana que comprava armas e outro equipamento para as forças armadas da Ucrânia.Após a detenção de Ksenia Khavana ter vindo a público, a Casa Branca comunicou que vai avançar com uma investigação.