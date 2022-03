Mundo vive susto com ataque russo a central nuclear em Zaporizhzhia

Esta noite poderia ter sido o fim da História para a Ucrânia e a Europa." O desabafo do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi proferido poucas horas depois do ataque à Central Nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, que provocou um alarme mundial perante aquela que poderia ter sido uma nova catástrofe nuclear. E deixou o Mundo em alerta para os próximos passos de Vladimir Putin. A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) garante que os seis reatores da central não foram afetados e que não houve libertação de material radioativo. A Rússia atribui o ataque a sabotadores ucranianos, acusando o Ocidente de histeria.Ao novo dia de invasão, as tropas russas ocuparam uma segunda central nuclear ucraniana , depois de já se terem apossado da desativada Chernobyl. Um vídeo divulgado pela Reuters mostra um prédio em chamas e uma saraivada de projéteis, antes de uma grande bola incandescente iluminar o céu e explodir perto de um parque de estacionamento. Enquanto o fogo não foi extinto, o Mundo ficou em suspenso. "Uma explosão na Central Nuclear de Zaporizhzhia seria dez vezes maior do que em Chernobyl", disse esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba.Para já, a AIEA garante que Zaporizhzhia está segura. Segundo o diretor-geral dessa agência, Rafael Mario Grossi, a central não foi danificada. "Apenas um reator estava a funcionar, a cerca de 60% da sua capacidade." A companhia que gere a central confirmou a morte de três soldados ucranianos. Há pelo menos dois feridos.O responsável pela Agência Internacional de Energia Atómica adiantou que a situação "continua a ser extremamente tensa" devido às circunstâncias precárias, porque a central está a trabalhar sob controlo russo. E manifestou disponibilidade para viajar até à Ucrânia para garantir a segurança de todas as centrais nucleares: "Não podemos contar com a boa sorte para continuar. Já é hora de impedir que um conflito armado coloque as instalações nucleares em risco. É hora de agir."Ao longo do dia foram vários os responsáveis que condenaram fortemente a ofensiva. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que o ataque revela o "quão perigosa é esta guerra" e demonstra o "perigo potencial de um desastre nuclear". A União Europeia, através do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, advertiu contra "ataques indiscriminados" que ameaçam a segurança nuclear. O PM britânico, Boris Johnson, acusou Putin de "ameaçar diretamente a segurança de toda a Europa".O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu de emergência para discutir a ameaça nuclear, tendo a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, dito que o Mundo evitou por pouco uma catástrofe sem precedentes.Bruno Soares Gonçalves – O risco de se formar uma nuvem radioativa depende do local onde ocorre o acidente. Em guerra é difícil controlar e podem acontecer vários cenários. Em qualquer um poderá haver libertação de quantidades significativas de material radioativo para a atmosfera que facilmente atravessará as fronteiras da Ucrânia.– Caso haja libertação de poeiras, exponenciadas por um incêndio, haverá uma nuvem radioativa que poderá atingir vários países dependendo das condições atmosféricas e essas poeiras poderão chegar a Portugal.– Numa explosão de uma central são libertados mais de 100 materiais radioativos. A maioria decai rapidamente, no entanto, o iodo, césio e o estrôncio têm duração mais longa. No caso do iodo, ao fim de 8 dias já só teremos metade do radioativo. A nossa tiroide absorve iodo e, havendo iodo radioativo, parte poderá ser acumulado na tiroide e causar cancro. As pastilhas de iodo servem para tentar evitar a acumulação, minimizando o risco de ser absorvido.