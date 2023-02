Oeiras recebe delegação de oficiais e militares para agradecer apoio do município ao povo ucraniano

O Município de Oeiras recebeu esta sexta-feira, dia em que se assinalou o primeiro aniversário da invasão da Rússia à Ucrânia, uma delegação ucraniana composta por oficiais, civis e militares, que agradeceram o apoio dado ao povo ucraniano.Como forma de reconhecer o esforço do Município foi entregue uma bandeira ucraniana assinada pelos "heróis de Azovstal", que resistiram durante várias semanas ao cerco russo.A notícia foi partilhada numa publicação do Instagram do vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que transmitiu a sua solidariedade ao povo ucraniano. "Comprometemo-nos a manter o nosso apoio à causa da Ucrânia com o mesmo empenho e admiração", pode ainda ler-se na publicação.