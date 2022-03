Museus italianos devolvem obras de arte a galerias russas

Dois museus em Milão vão devolver algumas obras de arte emprestadas pela Rússia, após pedidos do seu regresso antecipado, afirmaram as galerias italianas nesta quinta-feira, como sendo mais um sinal das tensões causadas pela invasão da Ucrânia.O Museu Hermitage, sediado em São Petersburgo, na Rússia escreveu ao Museu Palazzo Reale de Milão a pedir a devolução de dois quadros -incluindo "Jovem mulher com chapéu de penas" pelo pintor veneziano Ticiano e a imagem "Veneza do século XVI"."Penso que as duas obras serão levadas até ao final de Março", disse Domenico Piraina, o diretor do museu de Milão, acrescentando que não pode opôr-se ao pedido."Quando li a carta, senti-me amargurado porque a cultura deveria ser protegida da guerra, mas estes são tempos difíceis", acrescenta Piraina.Já a Gallerie d'Italia, que opera outro museu em Milão, referiu ter recebido um pedido de devolução de 23 obras de cerca de 200 na atual exposição "Grand Tour"."Serão devolvidos antes do encerramento da exposição a 27 de março", afirmou um porta-voz do banco Intesa Sanpaolo quepossui a coleção na galeria.A Fundação Fendi, sediada em Roma, e outro museu na cidade do norte de Udine recebeu pedidos semelhantes.