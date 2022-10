Músico ucraniano assassinado por não participar em concerto organizado pelos russos

Um músico ucraniano foi morto a tiro por soldados russos, dentro da própria casa, depois ter recusado participar num concerto na cidade ocupada de Kherson, denunciou o ministério da cultura de Kiev.



O maestro Yuriy Kerpatenko recusou-se a participar num concerto organizado pelos ocupantes russos, a fim de demonstrar a "vida pacífica em Kherson", refere o ministério numa publicação feita na página do Facebook.



O concerto do dia 1 de outubro, dia internacional da música, destinava-se a apresentar a orquestra de Gileya, onde Kerpatenko era o maestro principal, mas o musico "recusou-se a cooperar com os soldados russos", avança a publicação.



Segundo o jornal britânico The Guardian, o gabinete do procurador regional de Kherson, na Ucrânia, iniciou uma investigação formal "com base em violações das leis de guerra e de homicídio intencional". A família do músico deixou de ter contacto com o mesmo em setembro.



Vários artistas ucranianos, e outros internacionais, condenaram a atitude russa: "A Rússia impor uma política de "colaborar ou morrer" contra os artistas não é novidade. É uma história que se estende há centenas de anos", disse a maestra ucraniana Dalia Stasevska, ao The Guardian. "Há demasiado silêncio por parte dos músicos russos, especialmente dos que vivem e trabalham no estrangeiro. Não seria este o momento de se pronunciarem e tomarem uma posição contra as ações do regime russo na Ucrânia?", questionou a artista.