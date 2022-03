"Não é seguro entrar": Enviado da CMTV a Kiev mostra cemitério bombardeado na cidade ucraniana e relata avanços russos

Um cemitério foi bombardeada em Podilsk, nos arredores da capital ucraniana, sugerindo que as tropas russas "nem os mortos querem deixar sossegados", avançou o enviado especial da CMTV em Kiev, Alfredo Leite.De acordo com o também diretor-adjunto do Correio da Manhã, as forças ucranianas, em resposta ao ataque, estão a colocar minas à volta do local de forma a impedir que sabotadores russos avancem para o centro de Kiev por dentro do cemitério. Os jornalistas estão impedidos de entrar no cemitério porque "não é seguro".Embora a manhã tenha sido "razoavelmente calma em Kiev, à volta da cidade, nas periferias, ouviram-se vários disparos de morteiro, nomeadamente de forças ucranianas contra posições russas, que continuam no perímetro da cidade a tentar tomar a capital ucraniana", salientou Alfredo Leite."As pessoas nunca sabem bem se há progressão efetiva das tropas russas ou se as tropas ucranianas estão a conseguir recuperar algum terreno", salienta o repórter. Perante este clima de incerteza, o jornalista relata que a cidade está "mais cética do que ontem em relação à forma como este conflito vai acabar".De acordo com o jornalista, as tropas russas "avançam aqui e ali mas não estão a ter grande sucesso".A zona de Podilsk, onde aconteceu o novo bombardeamento, é "uma zona que tem sido particularmente fustigada", destacou Alfredo Leite.