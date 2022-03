"Não há água ou comida, nem para as crianças", alertou a Cruz Vermelha em Mariupol

A população de Mariupol não tem eletricidade, água e comida -- nem sequer para as crianças -- e está a ficar doente devido ao frio intenso, descreveu esta quinta-feira o responsável da Cruz Vermelha na cidade ucraniana cercada pelas tropas russas.

"As pessoas encontraram formas de recolher água. A câmara municipal está a distribuir garrafas de água em alguns locais, mas não é suficiente para suprir [as necessidades]. Muitas não têm água nenhuma para beber", relatou Sasha Volkov, numa conversa que foi possível através de um telefone de satélite pertencente àquela unidade do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e cujo áudio foi divulgado pela organização.

Volkov indicou que "todas as farmácias e lojas foram saqueadas há quatro ou cinco dias".