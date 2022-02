Nataliya cruzou a fronteira da Ucrânia com os filhos de um estranho para os entregar à mãe. Veja o momento

A mãe das crianças estava a caminho da Itália para se encontrar com as crianças e as levar para um local seguro. Num ato de desespero, o pai das crianças deu o número de telemóvel da sua mulher a Nataliya e despediu-se dos filhos, com a esperança de os voltar a ver.



O menino chorava quando finalmente o telemóvel tocou. Era a mãe a informar que estava quase no posto da fronteira.



Com o cabelo loiro preso num rabo de cavalo, Anna Semyuk, de 33 anos, correu para abraçar o filho e depois a filha, que estava deitada no banco de trás de um carro e enrolada num cobertor.



Depois, Anna agradeceu a Nataliya, envolvendo-a num abraço emotivo durante vários minutos e começaram ambas a chorar.



Já Nataliya foi obrigada a deixar para trás os dois filhos adultos na Ucrânia. Um polícia e o outro enfermeiro, nenhum deles pode deixar a Ucrânia sob o decreto de mobilização para resistir à invasão ao país pelas tropas russas.









Tal como milhares de ucranianos, Nataliya Ableyeva cruzou a fronteira da Ucrânia para a Hungria para fugir ao eclodir da guerra no país onde sempre viveu. Nas mãos trazia um número de telemóvel de uma mulher que não conhecia, com uma missão: entregar-lhe os dois filhos em segurança.Ainda no lado ucraniano da fronteira, Ableyeva conheceu um homem de 38 anos acompanhado do filho e da filha, vindos da sua cidade natal, Kamianets-Podilskyi, na Ucrânia. O homem foi impedido de cruzar a fronteira, já que a Ucrânia proibiu todos os homens,