NATO pede armas para a Ucrânia

Em vésperas da reunião dos ministros da Defesa da NATO, que se realiza esta semana em Bruxelas, o secretário-geral da organização pediu aos europeus que produzam mais armas para aumentarem as entregas à Ucrânia. “Precisamos de reconstruir e desenvolver a nossa base industrial de forma mais rápida, para aumentar as entregas à Ucrânia e repor os nossos próprios ‘stocks’”, alertou Jens Stoltenberg, em entrevista ao jornal alemão ‘Welt am Sonntag’.O apelo surge numa altura em que o Exército ucraniano manifesta dificuldades em responder aos ataques e avanços russos. O Presidente Zelensky tem alertado várias vezes que a resposta à invasão do seu país só terá sucesso se a Ucrânia dispuser de meios para o fazer, nomeadamente armamento, que começa a escassear.