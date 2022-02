O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que vai atribuir, a título póstumo, a medalha de Heróis da Ucrânia a 13 militares da guarda fronteiriça que deram a vida para proteger a minúscula ilha de Zmiinyi, a sul do porto de Odessa, num duelo desigual.





Uma gravação que está a circular nas redes sociais e que foi partilhada pelo Ministério do Interior ucraniano mostra, alegadamente, o diálogo via rádio entre um navio de guerra russo e os militares. “Somos um navio de guerra russo. Deponham as armas e rendam-se para evitar o derramamento de sangue e vítimas desnecessárias. Caso contrário, serão bombardeados”, diz o comandante da embarcação. “Navio russo, vão-se f...”, responde um militar ucraniano. A ilha foi bombardeada e não houve sobreviventes entre os 13 guardas fronteiriços ucranianos, que estão a ser elogiados como verdadeiros heróis e símbolos de coragem e resistência à agressão russa.