Níveis de radiação nas centrais nucleares ucranianas "normais" e segurança "a funcionar"

Os níveis de radiação nas centrais nucleares ucranianas estão "normais" e os sistemas de segurança "a funcionar", anunciou este sábado a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

A agência nuclear das Nações Unidas recebeu a informação, por parte do regulador ucraniano, de que "oito dos quinze reatores do país continuam a funcionar, incluindo os dois na central nuclear de Zaporijia, três em Rivne, um em Khmelnytsky, e dois no sul da Ucrânia".

Ainda de acordo com o regulador ucraniano, "os níveis de radiação em todas as centrais nucleares estão na faixa normal e os sistemas de segurança a funcionar".