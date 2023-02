“Nós estamos a tentar parar a guerra”: Putin faz discurso sobre o estado da nação

O presidente russo, Vladimir Putin, disse esta terça-feira que a Rússia está a tentar "parar a guerra" e salientou que "de uma forma honesta estávamos abertos ao diálogo"."Há um ano atrás defendemos o nosso território histórico para defendermos o nosso país", disse Putin durante o discurso sobre o estado da nação e realçou que desde 2014 "o Donbass lutou e defendeu o direito de viver na sua terra e falar a sua língua. Nunca desistiu".O líder russo assegurou que Moscovo tentou falar com o Ocidente e com Kiev e garantiu que "a Rússia sinceramente queria a paz". "Nós estamos a lutar pela nossa posição, no mundo atual não podemos ter uma divisão. Temos de estar todos juntos e esquecer as agressões", disse ainda.Vladimir Putin afirmou que a Rússia defende a vida das pessoas, enquanto acusou o Ocidente de só querer poder. "O povo da Ucrânia está a sofrer nas mãos de Kiev", referiu.