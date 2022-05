Nova lei permitirá ao Kremlin nomear líderes de empresas estrangeiras

O parlamento russo aprovou, na terça-feira, de forma preliminar, um projeto de lei que permitirá ao governo nomear uma nova administração para empresas estrangeiras que se retiraram da Rússia após a invasão da Ucrânia.

De acordo com a agência de notícias estatal russa Tass, a nova lei permitirá a transferência do controlo de empresas que abandonaram a Rússia não por razões económicas, mas por causa do "sentimento antirrusso na Europa e nos EUA".

A Tass disse que os proprietários estrangeiros ainda poderiam retomar as operações na Rússia ou vender as suas ações.