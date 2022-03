Nova lei na Ucrânia pune até 12 anos de cadeia colaboração com a Rússia

A Rada, o Parlamento ucraniano, aprovou esta quinta-feira um projeto de lei que torna a "colaboração" com a Rússia punível com até 12 anos de prisão, numa votação que aconteceu um mês após o início da invasão russa da Ucrânia.

O texto foi aprovado por 350 votos a favor, nenhum contra e 39 abstenções, de acordo com um comunicado.

O projeto de lei agora aprovado acrescenta ao código penal ucraniano em vigor um novo artigo intitulado "Ajuda e cumplicidade com o Estado agressor", que pune com penas de "de 10 a 12 anos" de prisão qualquer "cooperação" com "o inimigo", o seu Governo e os seus exércitos ou forças paramilitares.