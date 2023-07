Nova troca de acusações entre Rússia e países ocidentais no Conselho de Segurança sobre migrações

O Conselho de Segurança das Nações Unidas foi esta quinta-feira novamente palco de troca de acusações entre Rússia e países ocidentais, numa reunião sobre migrações convocada pela diplomacia russa, que acabou acusada de criar uma crise migratória histórica ao invadir a Ucrânia.

Rapidamente escalou para uma troca de acusações a reunião do Conselho de Segurança convocada esta quinta-feira pela Rússia em formato 'Fórmula Arria' (reuniões informais com representantes da sociedade civil) para abordar a crise dos "migrantes, refugiados e solicitantes de asilo que cruzam as fronteiras por terra e por mar".

Moscovo, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, acabou acusada de ter criado uma das maiorias crises migratórias de sempre.