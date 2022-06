Nova vala comum encontrada perto de Bucha. Vítimas tinham as mãos atadas e os joelhos baleados

Sete corpos de civis foram encontrados numa vala comum na zona de Bucha, na região de Kiev, Ucrânia. As vítimas tinham as mãos atadas e os joelhos baleados, o que indica que terão sido torturadas antes de morrer.Segundo o The Guardian, as autoridades ucranianas estão atualmente a trabalhar para exumar e identificar os corpos, o que será uma tarefa difícil dado o seu estado de decomposição.A vala foi encontrada na aldeia de Myrotske.Segundo o gabinete do procurador da Ucrânia, está em curso uma investigação de crimes de guerra, depois de outra vala comum de civis com as mãos atadas ter sido também descoberta.