Nove milhões confinados em Sheyang após novo surto de Covid-19 na China

A China decretou o confinamento obrigatório em Shenyang, uma cidade industrial com cerca de 9 milhões de habitantes, com o objetivo de conter o maior surto de Covid-19 no país desde o início da pandemia.Segundo o Channel News Asia, as autoridades da saúde reportaram, esta terça-feira, 4770 novos casos de Covid-19 no país - 47 em Shenyang. Os habitantes da cidade só podem sair de casa com um teste negativo realizado nas 48 horas anteriores.Na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping frisou a necessidade de "minimizar o impacto" da pandemia na economia local. Ainda assim, deixou um apelo às autoridades para seguirem com a política de "Covid zero", de acordo com o mesmo jornal.A China registou os primeiros casos de Covid-19 há mais de dois anos, mas manteve a situação controlada desde então. Agora, o governo reforça os cuidados em Sheyang, a capital da província de Liaoning, próxima a Jilin, epicentro da atual onda de infeções.