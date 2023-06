As tropas ucranianas voltaram a atacar Belgorod, na quarta-feira, no terceiro ataque numa semana. Segundo Vyacheslav Gladkov, governador daquela região russa próxima da fronteira ucraniana, duas localidades foram atingidas, havendo quatro pessoas feridas no ataque de artilharia a Shebekino, cidade de 40 mil habitantes situada 30 km a sudeste de Belgorod, capital do ‘oblast’ com o mesmo nome.









