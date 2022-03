"O PCP não apoia a guerra": Jerónimo de Sousa diz que partido não tem nada a ver com a Rússia e com Putin

o comício no Campo Pequeno, em Lisboa, que assinalava o 101.º aniversário do partido,

capitalista e dos seus grupos económicos

à estratégia de escalada armamentista e de dominação imperialista que os EUA





há muito puseram em marcha".

património inigualável na luta pela paz", rematou o presidente. De acordo com Jerónimo de Sousa, o que difere o PCP "de outros", é que "além de condenar a intervenção militar da Rússia na Ucrânia, condena o caminho de ingerência, violência e confrontação promovido pelos Estados Unidos da América na Ucrânia".

O presidente do partido comunista, Jerónimo de Sousa, afirmou este domingo, duranteque o PCP não tem nada a ver com a Rússia e com o seu presidente, Vladimir Putin, condenando a guerra na Ucrânia.Durante o comício do partido, o dirigente comunista defendeu que o PCP "está do lado da paz e não da guerra" e classificou as acusações de que o partido tem sido alvo como "uma vergonhosa calúnia". "A opção de classe do PCP é oposta à das forças russas que governam a Rússia", rematou, ressalvando que "os comunistas opõem-se"Não caricutem a posição do PCP (...), [que] tem um