Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2022, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 09.05.2022 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Este ano, as comemorações russas do Dia da Vitória – que assinala a derrota do regime nazi, na Segunda Guerra Mundial – assumiram um simbolismo particular, com uma parada militar na qual a Rússia demonstrou o seu poderio bélico.A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro e, ao fim de quase três meses, os militares russos já mataram milhares de pessoas, destruíram várias cidades, cometendo o que já foi considerado pela comunidade internacional como "um verdadeiro massacre" no país.