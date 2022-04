"O que está mal é a guerra. Tem de acabar o mais depressa possível": Guterres admite operação difícil em Mariupol

António Gueterres esteve esta quinta-feira numa reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em Kiev, já depois de ter estado reunido com Putin, em Moscovo. Na sequência do encontro com Zelensky concedeu uma entrevista à RTP 3 onde afirmou que a prioridade da ONU é conseguir realizar os corredores humanitários com segurança e o mais rápido possível: "Quero ter a certeza absoluta que desta vez será feita em toda a segurança".O secretário-Geral das Nações Unidas explica que esta processo é de "extrema complexidade" e uma vez que "as pessoas estão nas catacumbas ocupadas por forças e milícias ucranianas e que têm de sair para zonas controlas pela Rússia e têm de atravessar a linha de confronto para entrar nas áreas controladas pelo governo ucraniano".Em resposta à pergunta se a ONU deveria ter tomado uma posição mais rápida, Guterres respondeu que não se arrepende de nada e que tem "estado ativíssimo e falado [sobre o assunto] desde a primeira hora".Durante a entrevista o secretário-geral da ONU não quis discutir detalhe sobre os recentes bombardeamentos em Kiev e afirmou que o "o que está mal é a guerra" como um todo e que "tem de acabar o mais depressa possível".Quanto a esta invasão russa se poder tornar numa terceira Guerra Mundial, Guterres diz que embora na teoria possa sem um possibilidade, "na pratica é completamente inconcebível que isso aconteça".