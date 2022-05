Objetivo estratégico do ocidente é enfraquecer Rússia militar e economicamente

O objetivo "estratégico" do ocidente após a invasão russa da Ucrânia tornou-se enfraquecer a Rússia e tornar impossível uma nova operação militar contra membros da União Europeia ou da NATO, considerou à Lusa o académico Arkady Moshes.

"O ocidente é muito claro sobre o que pretende obter estrategicamente, e que é enfraquecer a Rússia, tornar impossível à Rússia voltar a considerar outra operação militar contra membros da União Europeia ou da NATO", indicou em entrevista à Lusa o investigador Arkady Moshes.

"Enfraquecer a Rússia é aquilo em que o ocidente está agora concentrado, na Ucrânia e na economia. Em simultâneo, os países do Sul e alguns dos países mais importantes do oriente estão a balançar, a tentar extrair benefícios, em particular económicos, mas não pretendem apoiar a Rússia no seu confronto com o ocidente", precisou o diretor do programa para a Europa de leste e Rússia do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais (FIIA), sediado em Helsínquia.