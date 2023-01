Ocidente vai entregar mais armas pesadas à Ucrânia num futuro próximo

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou este domingo que Kiev vai receber mais armas pesadas dos seus aliados ocidentais "num futuro próximo", um pedido que tem sido frequentemente repetido pelas autoridades da Ucrânia.

"As recentes promessas de armamento pesado são significativas - e espero que mais venham no futuro próximo", disse Jens Stoltenberg, citado pelo jornal diário alemão Handelsblatt.

A garantia do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) foi dada poucos dias antes de uma nova reunião, agendada para 20 de janeiro, dos países ocidentais que fornecem ajuda à Ucrânia, que irá decorrer na base norte-americana de Ramstein, na Alemanha.