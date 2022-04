Ofensiva russa a leste da Ucrânia é "o mais cruel possível" para gerar uma vitória, defende Zelensky

A ofensiva russa em grande escala ao leste e sul da Ucrânia é "o mais cruel possível" para que resulte "em qualquer tipo de vitória" para os propagandistas, alertou esta quarta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano considerou que as batalhas por Mariupol, Kharkiv, Mykolaiv e outras cidades do leste e sul "decidem o destino do povo ucraniano e a sua liberdade".

"A situação no leste e no sul do país continua extremamente cruel. Os ocupantes não deixarão de fora nenhuma tentativa, na sua ofensiva em larga escala, para obter qualquer tipo de vitória que possam alimentar os seus propagandistas", realçou Zelensky na sua habitual mensagem de vídeo divulgada esta quarta-feira à noite.