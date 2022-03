Ofensiva russa concentrada em Kiev e no leste

As forças russas aumentaram esta sexta-feira a pressão em torno de Kiev e no leste da Ucrânia, estendendo a sua ofensiva à cidade de Dnipro, no sul.

A capital ucraniana, juntamente com Mariupol, Kryvy Rig, Kremenchug, Nikopol e Zaporizhzhia, são as principais localidades onde os esforços russos continuam a concentrar-se, segundo dados revelados pelas Forças Armadas ucranianas em comunicado.

"Incapaz de alcançar o sucesso, o inimigo continua os seus ataques com mísseis e bombas nas cidades no interior do território da Ucrânia, Dnipro, Lutsk e Ivano-Frankivsk", pode ler-se.