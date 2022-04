Ofensiva russa no Donbass está a registar atrasos segundo o Pentágono

A ofensiva russa no Donbass, que progride "lentamente e de forma desigual" devido à resistência do exército ucraniano, está atrasada em relação ao calendário previsto, indicou esta sexta-feira um alto responsável do Pentágono.

"Pensamos que estão atrasados em relação ao que esperavam cumprir no Donbass", declarou aos 'media' o alto responsável, que falou sob anonimato.

"Têm pelo menos alguns dias de atraso", precisou. "Estão longe de garantir a ligação" das tropas que entraram na região de Kharkiv (leste), a norte do Donbass, e as provenientes do sul do país, um dos objetivos do exército russo para apanhar em movimento de tenaz as forças ucranianas deslocadas na linha da frente em torno das zonas separatistas de Donetsk e Lugansk.