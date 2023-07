Oficial dos serviços secretos russos extraditado da Estónia para os Estados Unidos

Um alegado oficial dos serviços secretos russos, que foi acusado pelos Estados Unidos de contrabandear para a Rússia material eletrónico e munições que serviriam para ajudar na guerra contra a Ucrânia, foi extraditado da Estónia, informaram os procuradores federais esta sexta-feira, citados pela Reuters.Vadim Konoschenok, de 48 anos, foi levado para os Estados Unidos e espera-se que faça uma primeira aparição no tribunal federal de Brooklyn, esta sexta-feira. Os procuradores pedem que seja detido até à data do julgamento, uma vez que o consideram haver risco de fuga.Konoschenok foi detido pelas autoridades estónias em outubro de 2022 quando tentava entrar na Rússia com 35 tipos de semicondutores e componentes eletrónicos, alguns dos quais sujeitos a controlo de exportação dos EUA, afirmaram os procuradores.O oficial disse em comunicações eletrónicas que cobrava uma taxa de 10% para negociar os itens contrabandeados. Foi inicialmente acusado em setembro do ano passado, quando as autoridades americanas procuravam reforçar o controlo de exportação e das sanções de modo a dificultar o esforço de guerra de Moscovo.