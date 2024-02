Oleksandr Syrskyi é o novo chefe do exército da Ucrânia

Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia,acaba de nomear Oleksandr Syrskyi, comandante das forças terrestres, como novo chefe do exército, avança a Reuters.O coronel-general Oleksandr Syrskyi, que lidera as forças terrestres da Ucrânia desde 2019, foi promovido a comandante das forças armadas esta quinta-feira, substituindo o general Valery Zaluzhnyi.Syrskyi nasceu em julho de 1965 na região russa de Vladimir, que na altura fazia parte da União Soviética. Vive na Ucrânia desde a década de 1980. Tal como muitas pessoas da sua idade nas forças armadas ucranianas, estudou em Moscovo, na Escola Superior de Comando Militar, tendo-se licenciado em 1986 e servido durante cinco anos no Corpo de Artilharia Soviético.Syrskyi tornou-se chefe das forças terrestres da Ucrânia em 2019 e recebeu o indicativo de chamada "Snow leopard".Algumas das maiores vitórias da Ucrânia durante a invasão total da Rússia foram supervisionadas por Syrskyi. O comandante liderou a defesa de Kiev nos primeiros meses e foi nomeado Herói da Ucrânia, a maior honra do país, em abril de 2022. Já em julho de 2022, planeou e executou uma contraofensiva relâmpago que afastou as tropas russas da cidade de Kharkiv e reconquistou vastas áreas a leste e sudeste.No início doe 2023, Oleksandr Syrskyi liderou a defesa ucraniana da cidade oriental de Bakhmut, onde milhares de soldados de ambos os lados foram mortos numa das batalhas mais sangrentas da guerra até à data.Para o comandante, o importante é "a moral das suas tropas", que visita regularmente na frente de combate.