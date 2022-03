Volodymyr Zelensky recusou sair da Ucrânia após o ataque russo, contando com o apoio da mulher, Olena Zelenska, nessa e em todas as decisões que toma. É assim desde que começaram a namorar, nos tempos em que ambos estudavam Arquitetura na Universidade Nacional de Kryvyi Rih. Os dois, assim como os filhos, Oleksandra, de 17 anos, e Kyrylo, de 9, permanecem num esconderijo no país.