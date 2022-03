Onda de solidariedade em Lisboa mostrou disponibilidade para acolher refugiados

A onda de solidariedade com a Ucrânia fez-se ouvir em Lisboa na segunda-feira à noite, numa sessão sobre acolhimento a famílias ucranianas, com várias pessoas a oferecerem refúgio nas suas casas.

A presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), Rosário Farmhouse, alertou no entanto para a necessidade de um olhar especial para as crianças não acompanhadas.

Mais de 100 pessoas presencialmente e outras 1.000 'online' participaram na sessão de esclarecimento, que decorreu no auditório do Fórum Lisboa, sede da Assembleia Municipal, que estava iluminado com as luzes da bandeira da Ucrânia (azul e amarelo).