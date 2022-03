ONU condena ataque russo a central nuclear como ilegal e irresponsável

Os ataques a centrais nucleares, como o realizado pelas forças russas à unidade ucraniana de Zaporiyia, são contra as normas internacionais e uma grande irresponsabilidade, condenou esta sexta-feira a responsável dos Assuntos Políticos da ONU, Rosemary DiCarlo.

"As operações militares em torno de instalações nucleares e outras infraestruturas civis são não só inaceitáveis, como altamente irresponsáveis", disse DeCarlo no Conselho de Segurança da ONU, reunido de emergência para discutir o ataque russo à central nuclear de Zaporiyia, no sudeste da Ucrânia.

A responsável das Nações Unidas sublinhou que os ataques a centrais nucleares violam a lei humanitária internacional e instou as partes a trabalhar com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) para garantir a segurança daquela unidade de produção e a permitir que os funcionários dessa agência viajem para a Ucrânia para trabalhar com os reguladores.