Operadores da União Europeia com ações para garantir conectividade acessível a refugiados ucranianos

Os operadores de comunicações da União Europeia (UE) e da Ucrânia assinaram, em 8 de abril, "uma declaração conjunta", na qual descrevem um conjunto de ações para garantir conectividade acessível a refugiados ucranianos, divulgou a Anacom esta segunda-feira.

"Com o objetivo de apoiar a Ucrânia, os operadores de comunicações da União Europeia e da Ucrânia assinaram, a 8 de abril de 2022, uma declaração conjunta, na qual descrevem um conjunto de ações com as quais se comprometem de forma a garantir preços acessíveis para os serviços de comunicações eletrónicas dirigidos aos refugiados ucranianos", lê-se no 'site' da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

"As ações irão permitir que os refugiados ucranianos mantenham contacto com familiares e amigos, acesso à Internet e a fontes fidedignas de informação", acrescenta o regulador português.

"O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) reconhece a importância de garantir a conectividade em tempos de crise e está totalmente solidário com a Ucrânia e seu povo", congratulando-se "com esta iniciativa conjunta dos operadores e está preparado para apoiar a implementação das ações descritas na declaração conjunta".

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou pelo menos 1 793 civis, incluindo 176 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,5 milhões para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.