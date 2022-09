Opositor de Putin pede à Europa que resista porque sanções estão a ter efeito

O ex-ministro russo e opositor do Kremlin, Vladimir Milov, confia que a Europa seja resiliente e mantenha as sanções contra Moscovo, que assegura estarem a ter efeitos, mas criticou medidas como dificultar a circulação no espaço europeu.

"Devem aplicar-se medidas punitivas contra (Vladimir) Putin" e não medidas que possam ser entendidas pelo povo russo como contrárias àqueles que são os valores europeus, afirmou o também antigo ministro-adjunto da Energia da Rússia, em entrevista à Lusa.

As sanções económicas, nomeadamente na área da energia, estão a ter efeitos, garante o opositor russo, que vê nas contas dos últimos meses as dificuldades que o regime de Putin já está a enfrentar.