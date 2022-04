"Os centros comerciais podem voltar a abrir": Enviado especial da CMTV à Ucrânia relata alívio gradual em Kiev

O enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite, relatou que, com a saída das tropas russas de Kiev, e com parte do esfrorço deslocado para as cidades dos arredores para a remoção de escombros, "a cidade começa a voltar à normalidade".De acordo com o diretor adjunto do Correio da Manhã, que observou a capital ucraniana esta manhã, "já vi café abertos e pessoas sentadas em tímidadas esplanadas, algumas com duas mesas". Embora ainda se note receio por parte da população, "as pessoas vão-se sentando", destacou Alfredo Leite.A novidade que paira é, segundo Alfredo Leite, a possibilidade "de amanhã ou depois os centros comerciais possam voltar a abrir em Kiev".