“Os ucranianos têm-se mostrado invencíveis”: Zelensky faz balanço do primeiro ano da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez esta sexta-feira, em Kiev, um balanço do primeiro ano de guerra perante diversos meios de comunicação social internacionais. Zelensky reforçou que sente orgulho da nação ucraniana e que acredita que a vitória poderá mesmo acontecer ainda este ano."Os ucranianos têm-se mostrado invencíveis", salientou. "Temos tudo para vencer este guerra, por isso a vitória é inevitável".Durante a sessão, o presidente da Ucrânia agradeceu a todos os países que apoiaram o país e revelou a necessidade da ajuda internacional não poder terminar. "Precisamos de apoio total de todo o mundo. Precisamos de sobreviver. A Ucrânia sozinha não vai conseguir", destacou.Zelensky afirmou ainda, após ser confrontado com questões dos jornalistas, que é necessária a reforma da NATO e que o conflito com a Rússia põe a nu as "imperfeições" da organização."Respeitem o nosso direito em viver na nossa terra! Parem de matar civis, animais, militares. Parem também de bombardear cidades, edifícios residenciais e florestas", apelou Zelensky mencionando alguns dos crimes de guerra que foram cometidos em solo ucraniano.Na conferência, o líder ucraniano relembrou um dos piores momentos vividos na Ucrânia: o ataque a Bucha. "Foi muito assutador. Aquilo que vimos demonstra que o diabo está na terra", desabafou.De recordar que a Guerra na Ucrânia teve início a 24 de fevereiro do passado ano, há precisamente um ano. O conflito provocou a morte a mais de oito mil pessoas e dezenas de milhares de feridos, segundo estima a Organização das Nações Unidas (ONU), valor que poderá ser substancialmente superior.