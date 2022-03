"Ouvimos duas vezes": Enviado especial da CMTV a Kiev relata que sirenes de ataque aéreo soaram durante a tarde

As sirenes de ataque aéreo voltaram a soar em Kiev pelo menos duas vezes durante a tarde desta sexta-feira. O relato é de Alfredo Leite, enviado especial da CMTV à capital da Ucrânia.

Segundo conta o também director-adjunto do Correio da Manhã, os alertas soaram a partir de uma zona oposta ao local onde, segundo as últimas informações, está a coluna militar russa que ameaça cercar a cidade. "Habitualmente são sequenciadas, por isso é difícil perceber a origem. As forças no centro da cidade são colocadas em zonas estratégicas e de controlo", explica o repórter.

A cidade é descrita como "deserta" e pelo menos "metade da população de Kiev" já saiu da capital perante a ameaça crescente de conflito no coração da Ucrânia.

Exceção é a estação ferroviária e os abrigos no metropolitano, que continuam a ser pontos que concentram grande parte dos ucranianos que tentam fugir à guerra.

Para além do medo perante a ameaça russa, segundo Alfredo Leite, a população não acredita nas cedências de Putin anunciadas pelo Kremlin. "Acham que faz ‘bluff’ e que mais tarde vai tomar a cidade".

Nas poucas lojas que se mantêm abertas, já escasseiam muitos produtos. "Há pão, água, e lacticínios, mas de resto falta quase tudo. A alimentação vai começar a ser muito pobre. E a realidade é ainda pior nos arredores de Kiev", relata o enviado especial do CM/CMTV à capital ucraniana.