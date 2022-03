Chegam de todo o Mundo. Missão: espalhar sorrisos, dar pequenas alegrias a quem foge da guerra. Vêm da Europa, da América do Sul, de países do Oriente. Trazem os pratos típicos da sua região e contam histórias do seu país. "Viemos de Alicante. O nosso lema é uma paella pela paz", diz David, voluntário, que desde domingo serve a famosa iguaria espanhola a quem chega da fronteira.