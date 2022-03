Um vídeo publicado pela polícia de South Brunswick, nos Estados Unidos da América, mostra o momento em que um homem atira o filho pela janela para as autoridades, de forma a tentar salvá-lo de um incêndio que estava a acontecer no prédio.

Depois da criança ter sido deixada em segurança, também o pai saltou da janela, agarrado pelos polícias.

DRAMATIC - body camera video from sergeant shows the moment firefighters and police yell "drop the baby" to the Dad in the fire filled apartment. pic.twitter.com/LiUSU20opj