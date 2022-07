Pai permanece horas junto ao filho de 13 anos morto num ataque russo em Kharkiv

A cidade de Khakiv, na Urânia, tem estado novamente debaixo de fogo russo. Em Staltivka, esta quarta-feira, o alvo foi uma paragem de autocarro numa das zonas residenciais mais fustigadas desde o início do conflito.





Dmytro, 13 anos, e a irmã, de 15, estavam na paragem do autocarro no momento do bombardeamento. Ksenia foi transportada para o hospital com ferimentos graves, mas Dmytro morreu no local, segundo oThe Telepraph.O pai das crianças aproximou-se do corpo do filho após o ataque, ajoelhou-se, segurou-lhe na mão e rezou orações durante duas horas ali parado, emocionado, junto ao menino, até à chegada dos paramédicos ao local.No momento em que os serviços de emergência chegaram, o pai de Dmytro despediu-se do filho e fez-lhe o sinal da cruz antes deO momento foi capatado em imagens que já se tornaram virais nas redes sociais. Dmytro é apenas mais uma vítima mortal das tropas russas, mas é a maior perda para aquele pai ucraniano que, para além de estar a assistir à destruição do seu país, viu o filho morrer.Há cinco anos que Dmytro e a sua irmã tinham aulas de danças de salãoperto do local do ataque. Os irmãos eram o par um do outro.De acordo com uma testemunha no local, a paragem do autocarro foi bombardeada quando os passageiros saíam do autocarro.