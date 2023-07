Países africanos pedem a Putin para fazer a paz

Os líderes africanos reunidos em São Petersburgo no fórum Rússia-África pressionaram esta sexta-feira o Presidente russo a levar por diante o plano de paz que apresentaram para a Ucrânia e a renovar o acordo para exportação de cereais ucranianos que o Kremlin deu por extinto na semana passada.O Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, considerou "essencial" a reativação do acordo e pediu uma solução urgente para abastecer os mais pobres países africanos.As pressões sobre Putin surgem apesar de, no dia anterior, o Presidente russo ter garantido que a Rússia tem capacidade para substituir a Ucrânia no abastecimentos de cereais e de ter prometido abastecer gratuitamente nos próximos quatro meses seis países africanos aliados da Rússia."Esta guerra tem de acabar e só pode acabar com base na justiça e na razão", afirmou o secretário-geral da União Africana, Faki Mahamat. A resposta de Putin foi prometer estudar o projeto de paz dos parceiros africanos.